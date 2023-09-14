В матче КХЛ «Сибирь» уступила «Амуру» по буллитам

В Новосибирске местная «Сибирь» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретилась с хабаровским «Амуром». Главным тренером дальневосточников работает Андрей Мартемьянов, который в прошлом сезоне тренировал новосибирскую команду.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Во втором периоде на гол гостей у «Сибири» ответил олимпийский чемпион 2018 года Николай Прохоркин. Он получил шайбу в середине площадки, прошел с ней до ворот соперников, обогнул их и отправил шайбу в сетку. В серии послематчевых буллитов «Амур» оказался точнее, добыв победу со счетом 2:1.

Дэвид Немировски остался недоволен игрой команды. «Очень медленно играем, медленно принимаем решения, шайба совсем не двигается. Большинство тоже пока ужасное, хотя было много моментов, благодаря которым можно было выиграть игру»,– привел слова главного тренера «Сибири» сайт клуба.

«Сибирь» с пятью очками находится на седьмом месте в дивизионе «Восток». Только в одном из пяти проведенных матчей новосибирцы забрасывали больше одной шайбы.

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Валерий Лавский