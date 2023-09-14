Барнаульская команда выбыла из футбольного Кубка России

«Динамо-Барнаул» выбыло из розыгрыша Кубка России по футболу. Команда из столицы Алтайского края уступила одноклубникам из Владивостока.

Матч 1/64 финала Кубка состоялся 13 сентября во Владивостоке. «Динамо-Барнаул» приехало в Приморский край без ряда ведущих футболистов: Артем Яркин и Дмитрий Бакай перебрали желтых карточек, а Богдан Карюкин и Никита Зубчихин не смогли сыграть по состоянию здоровья.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, хотя хозяева имели серьезное игровое преимущество. Два гола «Динамо-Владивосток» судья отменил из-за положения «вне игры», гостей спасали также перекладина ворот и голкипер. В серии послематчевых пенальти приморские футболисты оказались сильнее – 4:2.

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Валерий Лавский