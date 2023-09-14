Гутерриш призвал едущих на Генассамблею ООН мировых лидеров достичь компромисса

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к достижению компромиссов мировых лидеров, направляющихся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. По его мнению, представителям всех стран стоит объединиться для принятия практических решений ради лучшего будущего.

«Пришло время собраться вместе для принятия реальных, практических решений. Настало время компромисса ради лучшего будущего. Политика — это компромисс. Дипломатия — это компромисс. Если мы хотим будущего мира и процветания, основанного на равенстве и солидарности, на лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего. Начать стоит со следующей недели в Нью-Йорке»,— сказал господин Гутерриш на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке и продлится до 26 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.