Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 3 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось еще на 100. Всего с 9 сентября из под завалов обрушившихся зданий были извлечены тела 2946 человек, сообщило агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на МВД Марокко. По меньшей мере 5674 человека пострадали из-за землетрясения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emilie Madi , Reuters Фото: Emilie Madi , Reuters

«Землетрясение унесло жизни 1684 человек в провинции Эль-Хауз и 980 человек в городе Тарудант. В других провинциях и префектурах новых погибших не зарегистрировано. Из погибших похоронено 2944 человека», — приводит агентство сообщение МВД Марокко.

Землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 км от Марракеша на глубине 10 км. За землетрясением последовали несколько афтершоков магнитудой от 3,3 до 4,8. Глава отдела Национального геофизического института Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за прошедшие 100 лет.

Милена Костерева