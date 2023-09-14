Госдеп США одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Южной Корее истребителей F-35 и сопутствующего оборудования, стоимость поставок оценивается в $5,06 млрд. Ведомство также одобрило продажу Польше средств обеспечения самолетов F-16 и связанного с ними оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет $389 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Согласно заявлению в отношении южнокорейской стороны, речь идет о приобретении до 25 истребителей F-35, а также 26 двигателей и другого необходимого для работы самолетов оборудования. Генеральными подрядчиками выступят Lockheed Martin Aeronautics Company и Pratt & Whitney Military Engines. По оценке Пентагона, поставки техники не повредят боеготовности США и не изменят «базовый военный баланс» в регионе.

Госдепартамент также одобрил запрос Польши о покупке оборудования и услуг для обслуживания F-16 на сумму около $389 млн. «Поставки улучшат способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам за счет расширения ее парка F-16. Польша уже много лет закупает оборудование для имеющихся у нее на вооружении F-16, и ей не составит труда внедрить самолеты в свои вооруженные силы»,— говорится в заявлении ведомства.

3 сентября The Jerusalem Post сообщила, что официальный запрос США о поставке еще одной эскадрильи самолетов F-35 направил Израиль. Таким образом, общее количество F-35 в израильском парке, по информации издания, вырастет до 75. Стоимость сделки может составить $3 млрд.

Милена Костерева