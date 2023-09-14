«Эльбрус» покорят повторно

Как выяснил “Ъ”, советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») Бориса Бабаяна, хочет разработать и выпускать в РФ новый процессор «Эльбрус-Б». Источники, близкие к МЦСТ, уверяют, что дизайн-центр к проекту отношения не имеет. Инвестиции в «Эльбрус-Б» оцениваются на уровне 30 млрд руб. на три года. Ряд производителей электроники отмечают потенциал проекта, но многие считают его нереалистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с повесткой партнерской конференции, которая прошла 12 сентября в ГК «Ростех». На встрече присутствовали разработчики и производители вычислительной техники и электроники. Из повестки следует, что мероприятие было организовано для поиска инвесторов под технологические проекты. В списке, в частности, упоминается «новая параллельная вычислительная система "Эльбрус-Б"», докладчиками названы советник заместителя гендиректора «Ростеха» и гендиректор АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член-корреспондент РАН Борис Бабаян.

По словам источника “Ъ”, знакомого с деталями совещания, проект «Эльбрус-Б» предполагает разработку высокопроизводительного процессора, производство которого «потенциально возможно на российских заводах, не обладающих передовыми технологиями».

Речь идет о «толстых» топологических нормах, 60 нм и больше: «Евгений Бабаян ищет инвесторов для организации дизайн-центра по проектированию и выпуску опытной партии». По словам собеседника “Ъ”, стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. на три года. В «Ростехе» “Ъ” подтвердили, что «команда Евгения Борисовича ведет консультации с ГК относительно перспектив проекта».

Речь идет о создании нового процессора, способного решать большое количество не связанных между собой вычислительных задач одновременно — в несколько раз больше, чем устройства на традиционной архитектуре, говорит источник “Ъ”, знакомый с проектом: «Сама по себе идея, может, и неплоха, но пока это просто идея, которая обсуждается достаточно давно и без видимого прогресса. Инвестировать особо не во что».

Собеседник “Ъ” в одной из структур «Ростеха» уточняет, что это личный проект господина Бабаяна, не связанный с МЦСТ, который разрабатывает процессоры линейки «Эльбрус».

Борис Бабаян — советский и российский инженер и ученый. С 1956 по 1996 год он работал в ИТМиВТ им. Лебедева, где руководил разработкой общего программного обеспечения суперкомпьютеров «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2», которые легли в основу советской ПРО. В 1992 году господин Бабаян и Александр Ким основали ТОО «Московский центр SPARC-технологий» (МЦСТ), куда перешла часть сотрудников ИТМиВТ, затем ТОО преобразовали в АО МЦСТ.

В 2004 году господин Бабаян и ряд сотрудников МЦСТ перешли в Intel. По данным TAdviser, там Борис Бабаян в итоге занял пост директора по архитектуре подразделения Software and Solutions Group. В интервью для книги «Страницы истории отечественных ИТ» (вышла в 2018 году) он говорил, что «в Intel российские работы очень высоко ценятся». Евгений — сын Бориса Бабаяна, судя по открытым данным, занимается реализацией проектов, связанных с цифровизацией госсектора, например, «Цифровая долина Крыма».

Управляющий партнер Fplus (дистрибутор и производитель электроники) Алексей Мельников сказал “Ъ”, что «в курсе нового проекта» и смотрит на него положительно: «Мы должны развивать микроэлектронику, поэтому проекты, которые помогут сделать переход на российские чипы, не просто имеют смысл, но и получат поддержку».

В крупных российских дизайн-центрах микроэлектроники «Байкал Электроникс» и МЦСТ отказались от комментариев, в центре «Модуль» не ответили. Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники смотрят на проект господ Бабаянов скептически: им не ясна ни цель, ни реальная возможность воплощения, особенно с учетом того, что «на рынке не осталось свободных специалистов в области микроэлектроники, которые теоретически могут быть задействованы в разработке».

«30 млрд руб. на три года — это команда примерно из 100 опытных разработчиков микропроцессоров. Где они их возьмут?» — подчеркивает топ-менеджер в производителе полупроводников.

«Реальность такова, что сейчас в мире есть только три архитектуры — ARM, x86 и RISC-V, в них вложены сотни миллиардов долларов, а в софт — триллионы,— говорит основатель НТЦ "Элвис" (разрабатывает процессоры серии "Скиф") Ярослав Петричкович.— Устройства, работающие на этих архитектурах, являются частью глобальной цифровой инфраструктуры. Ничего нового никто уже не придумает».

Никита Королев, Тимофей Корнев, Владивосток