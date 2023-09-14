«Эльбрус» покорят повторно

Как выяснил “Ъ”, советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») Бориса Бабаяна, хочет разработать и выпускать в РФ новый процессор «Эльбрус-Б». Источники, близкие к МЦСТ, уверяют, что дизайн-центр к проекту отношения не имеет. Инвестиции в «Эльбрус-Б» оцениваются на уровне 30 млрд руб. на три года. Ряд производителей электроники отмечают потенциал проекта, но многие считают его нереалистичным.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с повесткой партнерской конференции, которая прошла 12 сентября в ГК «Ростех». На встрече присутствовали разработчики и производители вычислительной техники и электроники. Из повестки следует, что мероприятие было организовано для поиска инвесторов под технологические проекты. В списке, в частности, упоминается «новая параллельная вычислительная система "Эльбрус-Б"», докладчиками названы советник заместителя гендиректора «Ростеха» и гендиректор АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член-корреспондент РАН Борис Бабаян.
По словам источника “Ъ”, знакомого с деталями совещания, проект «Эльбрус-Б» предполагает разработку высокопроизводительного процессора, производство которого «потенциально возможно на российских заводах, не обладающих передовыми технологиями».
Речь идет о «толстых» топологических нормах, 60 нм и больше: «Евгений Бабаян ищет инвесторов для организации дизайн-центра по проектированию и выпуску опытной партии». По словам собеседника “Ъ”, стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. на три года. В «Ростехе» “Ъ” подтвердили, что «команда Евгения Борисовича ведет консультации с ГК относительно перспектив проекта».
Речь идет о создании нового процессора, способного решать большое количество не связанных между собой вычислительных задач одновременно — в несколько раз больше, чем устройства на традиционной архитектуре, говорит источник “Ъ”, знакомый с проектом: «Сама по себе идея, может, и неплоха, но пока это просто идея, которая обсуждается достаточно давно и без видимого прогресса. Инвестировать особо не во что».
Собеседник “Ъ” в одной из структур «Ростеха» уточняет, что это личный проект господина Бабаяна, не связанный с МЦСТ, который разрабатывает процессоры линейки «Эльбрус».
Борис Бабаян — советский и российский инженер и ученый. С 1956 по 1996 год он работал в ИТМиВТ им. Лебедева, где руководил разработкой общего программного обеспечения суперкомпьютеров «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2», которые легли в основу советской ПРО. В 1992 году господин Бабаян и Александр Ким основали ТОО «Московский центр SPARC-технологий» (МЦСТ), куда перешла часть сотрудников ИТМиВТ, затем ТОО преобразовали в АО МЦСТ.
В 2004 году господин Бабаян и ряд сотрудников МЦСТ перешли в Intel. По данным TAdviser, там Борис Бабаян в итоге занял пост директора по архитектуре подразделения Software and Solutions Group. В интервью для книги «Страницы истории отечественных ИТ» (вышла в 2018 году) он говорил, что «в Intel российские работы очень высоко ценятся». Евгений — сын Бориса Бабаяна, судя по открытым данным, занимается реализацией проектов, связанных с цифровизацией госсектора, например, «Цифровая долина Крыма».
Управляющий партнер Fplus (дистрибутор и производитель электроники) Алексей Мельников сказал “Ъ”, что «в курсе нового проекта» и смотрит на него положительно: «Мы должны развивать микроэлектронику, поэтому проекты, которые помогут сделать переход на российские чипы, не просто имеют смысл, но и получат поддержку».
В крупных российских дизайн-центрах микроэлектроники «Байкал Электроникс» и МЦСТ отказались от комментариев, в центре «Модуль» не ответили. Источники “Ъ” на рынке микроэлектроники смотрят на проект господ Бабаянов скептически: им не ясна ни цель, ни реальная возможность воплощения, особенно с учетом того, что «на рынке не осталось свободных специалистов в области микроэлектроники, которые теоретически могут быть задействованы в разработке».
«30 млрд руб. на три года — это команда примерно из 100 опытных разработчиков микропроцессоров. Где они их возьмут?» — подчеркивает топ-менеджер в производителе полупроводников.
«Реальность такова, что сейчас в мире есть только три архитектуры — ARM, x86 и RISC-V, в них вложены сотни миллиардов долларов, а в софт — триллионы,— говорит основатель НТЦ "Элвис" (разрабатывает процессоры серии "Скиф") Ярослав Петричкович.— Устройства, работающие на этих архитектурах, являются частью глобальной цифровой инфраструктуры. Ничего нового никто уже не придумает».