Талицкий суд взыскал с водителей грузовика и тягача 1 млн рублей за смерть женщины в ДТП

Талицкий районный суд Свердловской области взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. с виновника ДТП, в котором погибла женщина, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным следствия, в июле 2022 года на трассе Екатеринбург – Тюмень водитель грузовика «ГАЗель-3009К7» наехал на автомобиль марки «ВАЗ-21150», не соблюдая безопасную дистанцию и превысив скорость движения. В итоге машину вытолкнуло на встречную полосу, где она столкнулась с седельным тягачом «MAN TGX».

Супруга водителя «ВАЗ-21150» скончалась на месте ДТП от полученных травм. Она находилась на переднем пассажирском сиденье.

В мае 2023 года водитель грузовика «ГАЗель-3009К7» был осужден к 2 годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10 % в доход государства с лишением права вождения на 2 года за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В августе 2023 года Свердловский областной суд отменил приговор Талицкого районного суда, назначив виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев. Затем наказание заменили принудительными работами на 1 год и 6 месяцев с удержанием из зарплаты 10% в доход государства и запретом на управление транспортом на 1 год и 6 месяцев в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Супруг погибшей подал иск о взыскании компенсации морального вреда с водителя грузовика «ГАЗель-3009К7» и собственника тягача «MAN TGX». Прокурор дал положительное заключение. С учетом позиции прокурора Талицкий районный суд вынес решение о взыскании средств в качестве компенсации морального вреда в пользу супруга погибшей женщины в размере 1 млн руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

Ева Коршунова

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