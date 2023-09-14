Застройщикам навяжут соцкультбыт

Администрация Перми собирается внести изменения в нормативные документы, регулирующие заключение соглашений с застройщиками по развитию социнфраструктуры. Девелоперы вносят в городской бюджет «социальный сбор» за превышение предельной высотности и плотности застройки — 4 тыс. руб. за 1 кв. м жилья. Теперь мэрия хочет направлять эти платежи не только на возведение детских садов и школ, но и на строительство других социально-досуговых объектов: музыкальных школ, детских поликлиник и прочего. Некоторые застройщики говорят, что с ними уже обсуждались предлагаемые изменения, и добавляют, что размер отчислений по-прежнему будет регулироваться соглашением.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Городские власти планируют расширить взаимодействие с пермскими девелоперами в области развития социнфраструктуры. «Социальный взнос», который платят застройщики в бюджет Перми за превышение показателей плотности и высотности застройки, предлагается расходовать на возведение не только детсадов и школ, но и других объектов. Об этом сообщил новый глава города Эдуард Соснин на пленарном заседании XVII Камского форума профессионалов рынка недвижимости.

Докладывая об инвестиционной привлекательности Перми для застройщиков, мэр обратил внимание на заключение с застройщиками соглашений о развитии социнфраструктуры. Девелоперы, желающие превысить на конкретных территориях предельные параметры по высотности и плотности домов, подписывают с мэрией соглашения о финансировании строительства соц­объектов — детсадов, школ. В обмен на превышение указанных показателей компании вносят в бюджет благотворительный платеж в размере 4 тыс. руб. за 1 кв. м жилья. Изменения в Правила землепользования и застройки, ограничивающие плотность и высотность строительства в районах Перми, власти приняли в 2019 году. В конце 2021 года региональные власти утвердили изменения в ПЗЗ, позволяющие без заключения соглашений строить более высокие дома, преимущественно в спальных районах, при выполнении определенных условий.

По словам Эдуарда Соснина, всего администрация Перми заключила с застройщиками восемь соглашений. По ним в бюджет города поступило 570 млн руб., которые мэрия направит на развитие социнфраструктуры. По количеству мест в школьных учреждениях город уже достиг 100%-ной обеспеченности, рассказал глава администрации. Правда, в некоторых из них наблюдается переполненность или недозагрузка. «Мы сейчас серьезно задумываемся о том, чтобы эти деньги, привлеченные из соглашений с застройщиками, направлять не только на школы и детские сады. Мы хотим развивать в принципе социально-досуговую инфраструктуру. В районах не хватает музыкальных школ, что тоже важно для развития ребенка как личности. Не хватает и детских поликлиник»,— пояснил господин Соснин. Мэрия в ближайшее время внесет изменения в необходимые правовые акты, регулирующие подписание соглашений. «Уверен, что такие изменения пойдут только на пользу жителям и увеличат привлекательность тех жилых комплексов, которые будут строиться вновь»,— заявил мэр Перми.

По данным источника «Ъ-Прикамье», Эдуард Соснин задумался о расширении взаимодействия с девелоперами — подписантами соглашений, узнав об опыте Екатеринбурга, где при возведении жилья строятся различные социально-досуговые объекты. Например, недавно в Академическом районе Екатеринбурга (застройщик — «Кортрос») была открыта музыкальная школа. Пермскому департаменту градостроительства и архитектуры дано поручение проработать внесение изменений в нормативно-правовые акты внедрения аналогичной практики.

По словам директора по развитию группы «Мегаполис» Михаила Крепака, использование «социального сбора» для строительства разных социально-досуговых объектов уже обсуждалось с пермскими девелоперами. Собеседник заметил, что в городе построено немало детских садов, в то время как Пермь испытывает необходимость в возведении и других социальных объектов. «Очень положительно отношусь к этим изменениям. Все строительное сообщество тоже поддерживает анонсированные идеи. Соглашения с застройщиками останутся те же. Расширится перечень социальных объектов, возведение которых будет вестись на средства, поступающие от девелоперов. Размер отчислений будет по-прежнему регулироваться соглашением»,— пояснил Михаил Крепак.

По мнению совладельца девелоперского холдинга «Город мечты» Андрея Ляшкова, расширение перечня соцобъектов, на возведение которых мэрия сможет расходовать «социальные взносы», не повлечет никаких изменений для застройщиков — при условии, что размер взноса останется прежним. В то же время в строительной среде снова обсуждается возможное повышение размера платежей, заметил господин Ляшков. Напомним, что в паблик периодически выходит информация об увеличении этого взноса. До этого повышение сборов с девелоперов власти обсуждали в 2022 году и этой весной.

Евгения Ахмедова