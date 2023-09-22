Пират и его команда

На Netflix вышел и сразу стал хитом сериал «Ван-Пис» с рейтингом 14+ про нестрашных мультяшных пиратов, срисованных из японской сёнэн-манги.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Самое удивительное в этой истории — что ее с наслаждением смотрят взрослые. Притом что материал тут откровенно и беззастенчиво детский: сёнэн — это жанр приключенческих историй для несовершеннолетних мальчиков. Это вам не взрослые «Черные паруса» и даже не комедийный, не по-детски сатирический «Наш флаг означает смерть» Тайки Вайтити — а поди ж ты: бешеный успех у аудитории, которую сложно заподозрить в том, что она состоит сплошь из несовершеннолетних.

Главный герой истории мальчик Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) с детства мечтал стать пиратом и найти сокровище Ван-Пис (Большой куш), где-то запрятанное легендарным пиратом Гол Д. Роджером. Роджера прилюдно казнил Морской дозор, а он возьми и выкрикни в толпу про сокровище — тут-то вместо устрашения и отвращения народа от морского разбоя власти и получили дикий наплыв желающих бороздить моря под пиратским флагом. Луффи боготворит пирата Шанкса (Питер Гадиот), носит унаследованную от него соломенную шляпу и обладает суперсилой — в детстве парень слопал Дьявольский фрукт, и теперь его тело и конечности могут растягиваться как резиновые. За Луффи с пристрастием гоняется по всем морям седой вице-адмирал Дозора Гарп (Винсент Риган) — на то есть свои причины. А Луффи, гуттаперчевый простак с золотым сердцем, как водится, добывает пиратскую карту, которая поможет в поиске сокровищ, и попутно обзаводится командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Следующая фотография 1 / 10 Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix Фото: Netflix

Эта самая команда состоит из примечательных юнцов и юниц, одержимых детскими мечтами: рыжеволосой хорошенькой девице Нами (Эмили Радд) очень нужна та самая карта (а она первоклассная воровка!), виртуозный боец на мечах миловидный Ророноа Зоро (Макэню) мечтает стать лучшим мечником в мире, трусоватый няша Усопп (Джейкоб Гибсон) все время сочиняет небылицы про свои пиратские подвиги и хочет, чтобы они стали правдой, а красавчик-повар Санджи (Таз Скайлар) хочет найти легендарное море Олл-Блю, где существуют сразу все продукты и специи. Все они страшно привлекательные, мимимишные и будто нарисованные, как и положено в манге, но секрет притягательности сериала, по-видимому, кроется в деталях: антураж этой пиратской сказки придуман и воплощен настолько изобретательно, что заскучать невозможно.

Чего стоят одни улиткофоны — глазастые улиточки, которых используют вместо телефонов и рупоров. Улитки обладают телепатической связью друг с другом; когда улиткофон звонит, то издает смешной звук «пулюпулю». Описать невозможно, надо видеть. А какие в сериале колоритные злодеи! Например, пират-клоун Багги (Джефф Уорд) похож на плод любви Джокера и Черной Орхидеи и обладает способностью рассыпаться на части и снова собираться — полсериала герои таскают с собой его говорящую голову в мешке. Этот персонаж отлично бы смотрелся в нашем мультике «Остров сокровищ» (1988) с игровыми вставками с участием живых актеров — тут та же смесь условности и реальности. Но когда ближе к финалу появляются рыболюди, то всем предыдущим выдумкам приходится потесниться. Их предводитель Арлонг (Маккинли Белчер III) — человек с торчащим из спины плавником и зазубренным носом: «Я рыба по прозванию Пила, пилю, что в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острою пилою распадется!» Его сопровождают другие рыбовидные, похожие на жертв пластической хирургии,— такая смесь привычного и уродливого, что глаз не оторвать. Этот гуттаперчевый мир сериала, который, подобно главному герою, гнется и тянется во все стороны, вызывает чувство приятной невесомости, оторванности от реальности. Вероятно, этот будоражащий эскапизм и привлекает к детскому по сути зрелищу взрослую аудиторию.

Надо отметить, что недетский эпизод возникает лишь в шестой серии, когда попавший на необитаемый остров вместе с Санджи жестокий пират отдает ребенку всю еду, а сам съедает собственную ногу. Но в целом на фоне милоты главных героев даже Джек Воробей из невзрослой франшизы смотрелся бы тут как уголовник на детском утреннике. Здесь все аккуратно заточено под несовершеннолетние рейтинги: Netflix побил Disney, как ребенка, на его же поле самоцензуры (пресловутый «Кодекс Хейса», оскоплявший голливудское кино с 30-х годов до конца 60-х тоже ведь был не спущен сверху государством, а добровольно принят студиями). Никакой чувственности, ноль обнаженки, вся жестокость вытеснена из кадра — такая история отлично продается как детской, так и уставшей от гравитации взрослой аудитории.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram