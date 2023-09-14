Все войдет по плану

Краевые власти продолжают консолидировать в своих руках градостроительные полномочия. Как выяснил «Ъ-Прикамье», в собственность края планируется передать городской Институт территориального планирования. Он занимается разработкой генплана и правил землепользования и застройки Перми, функции по утверждению которых ранее уже перешли от пермской мэрии к региональному правительству. Предполагается, что в дальнейшем учреждение будет объединено с краевым ГКУ «Институт регионального и городского планирования». Эксперт считает, что раз курс на централизацию этих полномочий уже взят, создать единый институт — логичное решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация Перми готовится передать МБУ «Институт территориального планирования» (ИТП) в краевое ведение. По данным источника, близкого к городским властям, мэрия уже внесла соответствующую инициативу на рассмотрение Пермской думы. На сайте думы проект решения пока не опубликован.

В пресс-службе администрации Перми пообещали подготовить комментарий позже. В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края сообщили, что не владеют информацией о планируемой передаче муниципального учреждения на краевой уровень.

Городской Институт территориального планирования был учрежден администрацией Перми в 2008 году. Тогда он назывался «Бюро городских проектов» (БГП). Бюро было создано для разработки генплана Перми. БГП занималось также рядом других градостроительных проектов, например разработкой проекта планировки микрорайона ДКЖ и проектом развития Камской долины. В 2013 году учреждение чуть не прекратило существование: Андрей Головин, возглавлявший бюро с момента его основания, покинул должность, объяснив свое решение уголовным преследованием в отношении него, и городские власти объявили о намерении закрыть БГП. Позднее уголовные дела в отношении гос­подина Головина были прекращены по нереабилитирующим основаниям, но в БГП он не вернулся. Бюро в итоге было решено сохранить, но переименовать, и в июле 2014 года оно получило название «Институт территориального планирования».

Сегодня ИТП по-прежнему занимается разработкой генерального плана города, его стратегического мастер-плана, а также концепций реновации территорий и преобразования городских пространств. Все работы, выполняемые в рамках муниципального задания, финансируются за счет субсидий из бюджета города. Учреждение оказывает также различные платные услуги: разрабатывает на заказ проекты планировки и межевания территории, дизайн-проекты общественных пространств, делает необходимые для развития той или иной территории расчеты, готовит справочные материалы по разным объектам. Директором института с 2017 года является Елена Ермолина, прежде занимавшая в учреждении должность заместителя руководителя.

Напомним, в 2021 году правительство Пермского края забрало у мэрии Перми отдельные полномочия в сфере градостроительной политики. В частности, на уровне региона теперь происходит подготовка, утверждение и изменение генплана города, а также утверждение Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В мае этого года краевые власти внесли в заксобрание Прикамья проект закона, которым предлагается забрать у пермской администрации еще ряд полномочий в разных областях, в том числе в сфере градостроительства. Планируется, что в дополнение к подготовке генплана и утверждению ПЗЗ регион получит такие функции, как распоряжение земельными участками и земельный контроль. В конце августа заксобрание приняло законопроект в первом чтении.

Стоит отметить, что на уровне краевой власти есть аналогичное ИТП учреждение — подведомственное минимуществу Прикамья ГКУ «Институт регионального и городского планирования» (ИРГП). Эта организация была создана в 2019 году. В настоящее время ею руководит бывший замминистра ЖКХ Пермского края Андрей Красников. ИРГП выполняет научные, проектные и исследовательские работы в сфере градостроительства и архитектуры, принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в этой области и систематизирует имеющиеся сегодня документы.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что муниципальный ИТП обладает компетенциями, которых нет у краевого института, поэтому было принято решение забрать и его на уровень региона. Наибольший интерес для региональных властей представляет сосредоточенная в ИТП работа по подготовке генплана. Также после того, как учреждение перейдет в краевую собственность, перед ним планируется поставить задачи, связанные с программой комплексного развития территорий (КРТ), которая сейчас активно реализуется в Прикамье. По словам собеседника «Ъ-Прикамье», предполагается, что в дальнейшем городской и краевой институты планирования объединят и они будут работать как единое учреждение.

Архитектор Игорь Луговой считает, что раз курс на централизацию градостроительных полномочий уже взят, то решение передать ИТП в ведение региона выглядит логичным. «Сейчас у нас не хватает системности в этой сфере. Есть два разных института планирования, два градостроительных портала — тоже городской и краевой, различные комиссии, часть полномочий по-прежнему остается у города, часть переданы краю. Застройщики и жители зачастую просто не знают, куда обращаться по тому или иному вопросу. Было бы хорошо, если бы появился один крупный институт планирования, который мог бы заниматься подготовкой всей документации и выполнять функции „единого окна“»,— говорит господин Луговой. Он также напоминает, что в декабре прошлого года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, объединяющие генплан и правила землепользования и застройки в единый градостроительный документ. «Думаю, сначала такие документы разработают для крупных городов, но в дальнейшем предстоит и нам. И лучше, если эту работу возьмет на себя единый институт с простой и понятной структурой»,— полагает архитектор.

Екатерина Артемова