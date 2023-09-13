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В Анапе водитель автобуса создал аварийные ситуации, переписываясь в телефоне

В Анапе водитель автобуса, следующего по одному городского маршрута №114 несколько раз создал аварийные ситуации, отвлекаясь на переписку в телефоне. Об этом сообщает муниципальный центр управления курорта.

Кроме того, мужчина отказывался предоставлять пассажирам терминал бесконтактной оплаты. После длительных уговоров водитель достал терминал.

Инцидент обсуждался в ходе заседания представителей ресурсоснабжающих организаций города. Сообщается, что проблему решили, проведя с нарушителем беседу.

Анастасия Донскова

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