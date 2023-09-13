Минфин оставил инвесторов на плаву

В неблагоприятных рыночных условиях Минфин ограничился размещением облигаций с плавающей ставкой. Эти бумаги популярны среди банков, но не очень комфортны для министерства, так как вместе с ростом ключевой ставки растут и его расходы. Поэтому Минфин продолжит ограничивать премию, удовлетворяя только часть спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После неудачного аукциона на предшествующей неделе, 13 сентября Минфин решил ограничиться предложением только одного выпуска ОФЗ, зато с переменным купоном. В третьем квартале министерство еженедельно размещало не менее двух выпусков госбумаг, один из которых всегда был классическим с постоянным купоном. Однако на фоне повышения ключевой ставки ЦБ интерес со стороны инвесторов к таким бумагам резко упал, в итоге на прошлой неделе в отсутствие достаточного спроса по приемлемой цене Минфин даже был вынужден отменить сразу два размещения — ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН.

Поэтому, по мнению аналитиков, решение эмитента разместить только флоатеры отвечает текущей рыночной конъюнктуре и потребностям основных игроков на рынке — банков. Ранее, во вторник, на ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк готов покупать ОФЗ, но только флоатеры. «При такой ставке и с трендом к ее повышению фиксированные (облигации с фиксированным купоном.— “Ъ”) брать опасно»,— отметил топ-менеджер. При этом, по его словам, банк может выкупить такие бумаги на 0,5–1 трлн руб.

317 миллиардов рублей необходимо привлечь Минфину на рынке ОФЗ за два аукционных дня для выполнения плана третьего квартала

Участники рынка ожидали весомых результатов по итогам размещений ОФЗ-ПК. Спрос на популярные бумаги составил почти 129 млрд руб., превысив на 37% доступный к размещению остаток. Вместе с тем он оказался в полтора раза ниже, чем на предыдущем аукционе по этому выпуску, состоявшемся 30 августа. В результате Минфин удовлетворил больше половины заявок на 73 млрд руб. против 55,9 млрд руб. в прошлый раз.

Размещение прошло без крупных заявок, которые бы свидетельствовали об активизации участия госбанков. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, в ходе аукциона было удовлетворено 76 заявок, из которых три были по 10 млрд руб. и семь заявок по 5 млрд руб., обеспечив почти 90% от объема размещения. Минфину не потребовалось увеличивать премию по доходности. «Премия к RUONIA составила 60 б. п., что оказалось ниже итогов прошлого аукциона (61 б. п.)»,— отмечает начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков.

Несмотря на увеличение объемов заимствований, отставание Минфина от квартального плана продолжило увеличиваться.

По оценкам господина Кулакова, на двух оставшихся аукционах ведомству необходимо привлечь 317 млрд руб. Это трудновыполнимо без более активного участия госбанков в аукционах.

Важное значение для рынка будут иметь итоги пятничного заседания совета директоров ЦБ, от которого некоторые аналитики ожидают повышения на 2–3 п. п., до 13–15% (см. “Ъ” от 13 сентября). Чем сильнее будет повышение, тем быстрее регулятор может вернуться к практике понижения ставки. «Положительное влияние на первичный рынок оказал бы любой намек регулятора на завершение цикла повышения ставок»,— отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин. Сейчас, по его мнению, надеяться на такую риторику еще преждевременно.

Виталий Гайдаев