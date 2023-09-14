Временный гардероб дворца Гарнье

Вместо некогда оскорбивших пуристов обнаженного хоровода девушек Жан-Батиста Карпо торчит каменная глыбина, другая вываливается из лоджии и сквозь торчащие строительные леса грозно глядит на авеню Опера. Гайдна, Баха, Перголези вместе с аркадами и лестницей поглотила огромная дыра — не черная, а залитая светом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.

Фото: Pierre Suu / Getty Images Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Так выглядит сейчас главный южный фасад Парижской оперы, дворца Гарнье, затянутый новым тромплейем (картиной-обманкой) художника JR. За инициалами и черными очками прячется 40-летний Жан Рене, звезда французского стрит-арта (не сравнивать с Бэнкси, он обижается!), чьи работы уже давно перебрались с заводских труб на стены особняков и престижных галерей. Свои масштабные черно-белые фотопроекты с социальным и политическим посылом он размещает в самых неожиданных городских пространствах. Уже были промзоны, бразильские фавелы, африканские деревни, израильско-палестинская граница, Львов, парижское метро. Также он «ранил» флорентийский палаццо Строцци, «проваливал» в пропасть Эйфелеву башню и пирамиду Лувра.

Теперь JR получил предложение «расписаться» на святыне. Произведение называется «Возвращение в пещеру». «На первый взгляд, дворец Гарнье кажется разрушенным, что отражает хрупкость и вечность парижских памятников, но при ближайшем рассмотрении эту работу можно интерпретировать как произведение искусства, находящееся в процессе постоянного создания, — написал художник. — Это отсылка к аллегории Платона о пещере — месте, выход из которого ведет к познанию и пониманию мира». Дополнением к проекту станут трансляции хитов репертуара оперы, от Бежара до Прельжокажа в декорациях JR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художника JR (Жан Рене).

Фото: Yalonda M. James / San Francisco Chronicle / Getty Images Художника JR (Жан Рене).

Фото: Yalonda M. James / San Francisco Chronicle / Getty Images

Главная задача «пещеры» — закрыть строительные леса. Капитальная чистка фасада Opera Garnier началась в октябре прошлого года и должна завершиться только к концу 2024 года. Стоимость работ по изначальной смете составляет €7,2 млн. По французскому законодательству, такие дорогостоящие спецоперации могут финансироваться в том числе за счет доходов от рекламы.

С них-то все и началось. До этого сентября дом Chanel, один из спонсоров и меценатов Парижской оперы, менял афиши на престижном фасаде как перчатки. Тимоти Шаламе в роли нового лица Bleu de Chanel, конечно, необыкновенно хорош, но парижане брюзжали: мол, разбазаривание национального достояния, святыни не продаются. Современное искусство — совсем другое дело.

«Реставрационные работы предоставили пространство поразительному произведению искусства, которое соответствует уровню этого знакового для культуры места», — заявила мэр Парижа Анн Идальго. Парижане в кое-то веки поддержали градоначальницу. Один из самых популярных отзывов: «Как здорово, что на фасаде не рекламный баннер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Площадь Трокадеро перед Эйфелевой башней, 2021 год. Фото: East News «Гиганты, подглядывающие за городом», 13-ая Гаванская биеннале, 2019 год. Фото: East News Здание в Париже, 2021 год. Фото: East News «Привет из Гизы» в древнем некрополе Гизы, 2021 год. Фото: East News Главный внутренней двор Лувра «Двор Наполеона», 2019 год. Фото: Chesnot / Getty Images Фреска, вдохновленная «Сотворением Адама» Микеланджело, на стене в Париже, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Фреска в память об Адаме Траоре и Джордже Флойде, которые погибли после полицейских арестов, Париж, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Гигантская мозаика на фасаде Оперы Бастилия в Париже, состоящая из портретов медицинских работников, которые были на передовой во время вспышки коронавируса, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Граффити на стене отеля «Бристоль» (часть проекта «Морщины города»), расположенного в центре Лос-Анджелеса, 2011 год. Фото: Ted Soqui / Corbis / Getty Images JR позирует перед своей художественной инсталляцией «Punto di Fuga» (Точка побега) на фасаде Палаццо Фарнезе Риме, 2021 год. Фото: Antonio Masiello / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Площадь Трокадеро перед Эйфелевой башней, 2021 год. Фото: East News «Гиганты, подглядывающие за городом», 13-ая Гаванская биеннале, 2019 год. Фото: East News Здание в Париже, 2021 год. Фото: East News «Привет из Гизы» в древнем некрополе Гизы, 2021 год. Фото: East News Главный внутренней двор Лувра «Двор Наполеона», 2019 год. Фото: Chesnot / Getty Images Фреска, вдохновленная «Сотворением Адама» Микеланджело, на стене в Париже, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Фреска в память об Адаме Траоре и Джордже Флойде, которые погибли после полицейских арестов, Париж, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Гигантская мозаика на фасаде Оперы Бастилия в Париже, состоящая из портретов медицинских работников, которые были на передовой во время вспышки коронавируса, 2020 год. Фото: Chesnot / Getty Images Граффити на стене отеля «Бристоль» (часть проекта «Морщины города»), расположенного в центре Лос-Анджелеса, 2011 год. Фото: Ted Soqui / Corbis / Getty Images JR позирует перед своей художественной инсталляцией «Punto di Fuga» (Точка побега) на фасаде Палаццо Фарнезе Риме, 2021 год. Фото: Antonio Masiello / Getty Images

«Возвращение в пещеру» — проект двухактный. Первая часть завершится 27 сентября. Премьера второй запланирована на ноябрь. В промежутке все желающие приглашаются поучаствовать в вышивании «Занавеса» для фасада — собственно, это и есть второй акт. Коллективное творчество будет проходить в парижском центре M19. Всех хранителей уникальных ноу-хау — от мастеров по перьям и плиссировщиков до шляпников Maison Michel и вышивальщиц Lesage и Atelier Montex под одну крышу собрал ни кто иной, как Сhanel. Тромплей получился во всех смыслах — и фасад красивый, и меценату приятно.

Мария Сидельникова