Временный гардероб дворца Гарнье

Вместо некогда оскорбивших пуристов обнаженного хоровода девушек Жан-Батиста Карпо торчит каменная глыбина, другая вываливается из лоджии и сквозь торчащие строительные леса грозно глядит на авеню Опера. Гайдна, Баха, Перголези вместе с аркадами и лестницей поглотила огромная дыра — не черная, а залитая светом.
Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.
Фото: Pierre Suu / Getty Images
Так выглядит сейчас главный южный фасад Парижской оперы, дворца Гарнье, затянутый новым тромплейем (картиной-обманкой) художника JR. За инициалами и черными очками прячется 40-летний Жан Рене, звезда французского стрит-арта (не сравнивать с Бэнкси, он обижается!), чьи работы уже давно перебрались с заводских труб на стены особняков и престижных галерей. Свои масштабные черно-белые фотопроекты с социальным и политическим посылом он размещает в самых неожиданных городских пространствах. Уже были промзоны, бразильские фавелы, африканские деревни, израильско-палестинская граница, Львов, парижское метро. Также он «ранил» флорентийский палаццо Строцци, «проваливал» в пропасть Эйфелеву башню и пирамиду Лувра.
Теперь JR получил предложение «расписаться» на святыне. Произведение называется «Возвращение в пещеру». «На первый взгляд, дворец Гарнье кажется разрушенным, что отражает хрупкость и вечность парижских памятников, но при ближайшем рассмотрении эту работу можно интерпретировать как произведение искусства, находящееся в процессе постоянного создания, — написал художник. — Это отсылка к аллегории Платона о пещере — месте, выход из которого ведет к познанию и пониманию мира». Дополнением к проекту станут трансляции хитов репертуара оперы, от Бежара до Прельжокажа в декорациях JR.
Художника JR (Жан Рене).
Фото: Yalonda M. James / San Francisco Chronicle / Getty Images
Главная задача «пещеры» — закрыть строительные леса. Капитальная чистка фасада Opera Garnier началась в октябре прошлого года и должна завершиться только к концу 2024 года. Стоимость работ по изначальной смете составляет €7,2 млн. По французскому законодательству, такие дорогостоящие спецоперации могут финансироваться в том числе за счет доходов от рекламы.
С них-то все и началось. До этого сентября дом Chanel, один из спонсоров и меценатов Парижской оперы, менял афиши на престижном фасаде как перчатки. Тимоти Шаламе в роли нового лица Bleu de Chanel, конечно, необыкновенно хорош, но парижане брюзжали: мол, разбазаривание национального достояния, святыни не продаются. Современное искусство — совсем другое дело.
«Реставрационные работы предоставили пространство поразительному произведению искусства, которое соответствует уровню этого знакового для культуры места», — заявила мэр Парижа Анн Идальго. Парижане в кое-то веки поддержали градоначальницу. Один из самых популярных отзывов: «Как здорово, что на фасаде не рекламный баннер».
«Возвращение в пещеру» — проект двухактный. Первая часть завершится 27 сентября. Премьера второй запланирована на ноябрь. В промежутке все желающие приглашаются поучаствовать в вышивании «Занавеса» для фасада — собственно, это и есть второй акт. Коллективное творчество будет проходить в парижском центре M19. Всех хранителей уникальных ноу-хау — от мастеров по перьям и плиссировщиков до шляпников Maison Michel и вышивальщиц Lesage и Atelier Montex под одну крышу собрал ни кто иной, как Сhanel. Тромплей получился во всех смыслах — и фасад красивый, и меценату приятно.