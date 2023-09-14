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Коммерсантъ FM
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Временный гардероб дворца Гарнье

Парижскую оперу декорировали оптической иллюзией художника JR

Вместо некогда оскорбивших пуристов обнаженного хоровода девушек Жан-Батиста Карпо торчит каменная глыбина, другая вываливается из лоджии и сквозь торчащие строительные леса грозно глядит на авеню Опера. Гайдна, Баха, Перголези вместе с аркадами и лестницей поглотила огромная дыра — не черная, а залитая светом.

Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.

Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Фреска французского уличного художника JR «Возвращение в пещеру — Акт I — Вход в пещеру» на строительных лесах, покрывающих Дворец Гарнье, 2023 год.

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Так выглядит сейчас главный южный фасад Парижской оперы, дворца Гарнье, затянутый новым тромплейем (картиной-обманкой) художника JR. За инициалами и черными очками прячется 40-летний Жан Рене, звезда французского стрит-арта (не сравнивать с Бэнкси, он обижается!), чьи работы уже давно перебрались с заводских труб на стены особняков и престижных галерей. Свои масштабные черно-белые фотопроекты с социальным и политическим посылом он размещает в самых неожиданных городских пространствах. Уже были промзоны, бразильские фавелы, африканские деревни, израильско-палестинская граница, Львов, парижское метро. Также он «ранил» флорентийский палаццо Строцци, «проваливал» в пропасть Эйфелеву башню и пирамиду Лувра.

Теперь JR получил предложение «расписаться» на святыне. Произведение называется «Возвращение в пещеру». «На первый взгляд, дворец Гарнье кажется разрушенным, что отражает хрупкость и вечность парижских памятников, но при ближайшем рассмотрении эту работу можно интерпретировать как произведение искусства, находящееся в процессе постоянного создания, — написал художник. — Это отсылка к аллегории Платона о пещере — месте, выход из которого ведет к познанию и пониманию мира». Дополнением к проекту станут трансляции хитов репертуара оперы, от Бежара до Прельжокажа в декорациях JR.

Художника JR (Жан Рене).

Художника JR (Жан Рене).

Фото: Yalonda M. James / San Francisco Chronicle / Getty Images

Художника JR (Жан Рене).

Фото: Yalonda M. James / San Francisco Chronicle / Getty Images

Главная задача «пещеры» — закрыть строительные леса. Капитальная чистка фасада Opera Garnier началась в октябре прошлого года и должна завершиться только к концу 2024 года. Стоимость работ по изначальной смете составляет €7,2 млн. По французскому законодательству, такие дорогостоящие спецоперации могут финансироваться в том числе за счет доходов от рекламы.

С них-то все и началось. До этого сентября дом Chanel, один из спонсоров и меценатов Парижской оперы, менял афиши на престижном фасаде как перчатки. Тимоти Шаламе в роли нового лица Bleu de Chanel, конечно, необыкновенно хорош, но парижане брюзжали: мол, разбазаривание национального достояния, святыни не продаются. Современное искусство — совсем другое дело.

«Реставрационные работы предоставили пространство поразительному произведению искусства, которое соответствует уровню этого знакового для культуры места», — заявила мэр Парижа Анн Идальго. Парижане в кое-то веки поддержали градоначальницу. Один из самых популярных отзывов: «Как здорово, что на фасаде не рекламный баннер».

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Площадь Трокадеро перед Эйфелевой башней, 2021 год.

Площадь Трокадеро перед Эйфелевой башней, 2021 год.

Фото: East News

«Гиганты, подглядывающие за городом», 13-ая Гаванская биеннале, 2019 год.

«Гиганты, подглядывающие за городом», 13-ая Гаванская биеннале, 2019 год.

Фото: East News

Здание в Париже, 2021 год.

Здание в Париже, 2021 год.

Фото: East News

«Привет из Гизы» в древнем некрополе Гизы, 2021 год.

«Привет из Гизы» в древнем некрополе Гизы, 2021 год.

Фото: East News

Главный внутренней двор Лувра «Двор Наполеона», 2019 год.

Главный внутренней двор Лувра «Двор Наполеона», 2019 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Фреска, вдохновленная «Сотворением Адама» Микеланджело, на стене в Париже, 2020 год.

Фреска, вдохновленная «Сотворением Адама» Микеланджело, на стене в Париже, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Фреска в память об Адаме Траоре и Джордже Флойде, которые погибли после полицейских арестов, Париж, 2020 год.

Фреска в память об Адаме Траоре и Джордже Флойде, которые погибли после полицейских арестов, Париж, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Гигантская мозаика на фасаде Оперы Бастилия в Париже, состоящая из портретов медицинских работников, которые были на передовой во время вспышки коронавируса, 2020 год.

Гигантская мозаика на фасаде Оперы Бастилия в Париже, состоящая из портретов медицинских работников, которые были на передовой во время вспышки коронавируса, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Граффити на стене отеля «Бристоль» (часть проекта «Морщины города»), расположенного в центре Лос-Анджелеса, 2011 год.

Граффити на стене отеля «Бристоль» (часть проекта «Морщины города»), расположенного в центре Лос-Анджелеса, 2011 год.

Фото: Ted Soqui / Corbis / Getty Images

JR позирует перед своей художественной инсталляцией «Punto di Fuga» (Точка побега) на фасаде Палаццо Фарнезе Риме, 2021 год.

JR позирует перед своей художественной инсталляцией «Punto di Fuga» (Точка побега) на фасаде Палаццо Фарнезе Риме, 2021 год.

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

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Площадь Трокадеро перед Эйфелевой башней, 2021 год.

Фото: East News

«Гиганты, подглядывающие за городом», 13-ая Гаванская биеннале, 2019 год.

Фото: East News

Здание в Париже, 2021 год.

Фото: East News

«Привет из Гизы» в древнем некрополе Гизы, 2021 год.

Фото: East News

Главный внутренней двор Лувра «Двор Наполеона», 2019 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Фреска, вдохновленная «Сотворением Адама» Микеланджело, на стене в Париже, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Фреска в память об Адаме Траоре и Джордже Флойде, которые погибли после полицейских арестов, Париж, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Гигантская мозаика на фасаде Оперы Бастилия в Париже, состоящая из портретов медицинских работников, которые были на передовой во время вспышки коронавируса, 2020 год.

Фото: Chesnot / Getty Images

Граффити на стене отеля «Бристоль» (часть проекта «Морщины города»), расположенного в центре Лос-Анджелеса, 2011 год.

Фото: Ted Soqui / Corbis / Getty Images

JR позирует перед своей художественной инсталляцией «Punto di Fuga» (Точка побега) на фасаде Палаццо Фарнезе Риме, 2021 год.

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

«Возвращение в пещеру» — проект двухактный. Первая часть завершится 27 сентября. Премьера второй запланирована на ноябрь. В промежутке все желающие приглашаются поучаствовать в вышивании «Занавеса» для фасада — собственно, это и есть второй акт. Коллективное творчество будет проходить в парижском центре M19. Всех хранителей уникальных ноу-хау — от мастеров по перьям и плиссировщиков до шляпников Maison Michel и вышивальщиц Lesage и Atelier Montex под одну крышу собрал ни кто иной, как Сhanel. Тромплей получился во всех смыслах — и фасад красивый, и меценату приятно.

Мария Сидельникова

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