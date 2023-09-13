В Краснодаре ввели в эксплуатацию третью литеру проблемного ЖК «Свобода»

В Краснодаре сдали в эксплуатацию третью литеру жилого комплекса-долгостроя «Свобода». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Завершение строительства осуществила компания «ССК». Новый 24-этажный дом рассчитан на 483 квартиры.

«Строительство дома было приостановлено в 2016 году. Застройщик “Таурас-96” сорвал сроки»,— говорится в сообщении.

Возведение комплекса началось еще в 2009 году. Впоследствии бывшего руководителя компании-застройщика признали виновным в мошенничестве.

В реестре проблемных объектов Краснодара остаются еще 40 многоквартирных домов. Из них 12 достраивают за счет инвесторов и застройщиков.

Анастасия Донскова

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