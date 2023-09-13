В ЯНАО руководитель «Магистрали» скрыл от налоговой 178 млн рублей

Фактический руководитель ООО «Магистраль» скрыл от государства денежные средства и имущество организации на сумму более 178 млн руб., чтобы деньги не забрала налоговая, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Руководитель ООО «Магистраль» скрывал деньги с марта 2018 по июнь 2020 года, зная о недоимке по налогам и сборам у компании, в то время как налоговые органы применяли меры принудительного взыскания налогов и сборов к расчетным счетам и имуществу юридического лица.

Руководитель коммерческой организации признан виновным в совершении экономического преступления в особо крупном размере. Новоуренгойский городской суд назначил ему штраф в размере 1,4 млн руб.

В 2021 году виновный привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Он был осужден за уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере («б» ч. 2 ст.199 УК РФ) и незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ). Приговором суда было назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ева Коршунова

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