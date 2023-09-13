Петербуржцев предупредили о ливнях и сильном ветре в четверг

В Санкт-Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 14 сентября, в городе пройдут дожди, местами ливни, в прибрежных районах ветер будет дуть порывами до 15 м/с. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В целом на завтра синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. Ветер южный — юго-восточный, с дальнейшим переходом к северо-западному направлению.

Температура воздуха предстоящей ночью +16… +18, в течение дня столбик термометра поднимется до +18… +20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм ртутного столба.

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