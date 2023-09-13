Сотрудник «Тольяттиазота» стал призером федерального конкурса профмастерства

В Тольятти завершился региональный этап всероссийского конкурса «Дефектоскопист 2023». По его итогам наградой отмечен сотрудник «Тольяттиазота» — специалист шестого разряда Андрей Кожанов. Он занял третье место в номинации «Ультразвуковой контроль».



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В региональном туре участвовали более 20 представителей промышленных предприятий Самарской области. В конкурсном отборе претенденты выполняли теоретические и практические задания. Победителей определяли в семи номинациях.

«Тольяттиазот» заявился на конкурс впервые и продемонстрировал высокий уровень подготовки специалистов. На предприятии прокомментировали, что участие в конкурсах профессионального мастерства помогает развитию кадрового потенциала сотрудников. «Участие в подобных состязаниях работают на повышение интереса к сложным и наукоемким профессиям, востребованным в промышленном секторе. Сотрудник ТОАЗа достойно представил предприятие на региональном уровне и показал умение решать нестандартные задачи», — говорит заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

Соревнования, направленные на популяризацию профессии дефектоскописта, проводились в Тольятти в третий раз. Мероприятие организует Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке федеральных Министерства промышленности и торговли, Министерства труда и социальной защиты, а также Ростехнадзора.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 390 человек из 32 регионов страны. Финалистов и победителей «Дефектоскописта 2023» назовут 23–25 октября в Москве в рамках Российской промышленной недели.

Дефектоскопист — специалист по контролю состояния производственных объектов. С помощью специального измерительного оборудования дефектоскопист выявляет производственный брак и недостатки объектов, предотвращая аварийные ситуации и ремонт мощностей.