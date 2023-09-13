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Коммерсантъ FM
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Инфляция в США в августе показала максимальный рост с начала года

Индекс потребительских цен вырос за месяц на 0,6%. Это максимальный показатель с начала года. В годовом исчислении индекс поднялся на 3,7%. Такие данные сегодня, 13 сентября, представило Министерство труда США.

Ускорение инфляции в августе в первую очередь связано с сильным ростом цен на бензин — на 10,6%. Это самый существенный рост с июня прошлого года. Притом в годовом выражении цены на бензин снизились на 3,3% — после высоких значений прошлого года. Цены на продукты питания выросли в годовом выражении на 4,3%, а на услуги — на 5,9%.

Эксперты не считают некоторое ускорение инфляции в августе настораживающим. По мнению старшего экономиста по международным рынкам банка ING Джеймса Найтли, ускорение роста цен этим летом может оказаться «небольшим отклонением в долгосрочной тенденции смягчения инфляции». Кроме того, как отмечает старший экономист по США компании Capital Economics Эндрю Хантер, в этих данных нет ничего, «что заставило бы ФРС изменить планы по сохранению ключевой ставки без изменений на ближайшей встрече на следующей неделе».

Яна Рождественская

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