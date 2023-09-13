«Начали уезжать действительно ведущие атлеты»

Российские атлеты продолжают менять спортивное гражданство. Союз конькобежцев России согласовал переход чемпионок страны Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана, сообщается на сайте организации. Насколько серьезные потери несет российский спорт от подобных переходов, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Цифры, касающиеся спортсменов, сменивших гражданство, пока пугающими назвать сложно, и все же это уже не единицы. Заместитель министра спорта Алексей Морозов утверждает, что это более 100 человек. При этом в начале августа ведомство сообщало, что с начала прошлого года российское спортивное гражданство сменили всего 67 атлетов, так что тенденция налицо.

Причем сейчас начали уезжать действительно ведущие спортсмены. Конькобежка Елизавета Голубева, которая уже тренируется в Казахстане, является действующей чемпионкой России в масс-старте и шестикратной бронзовой призеркой чемпионатов мира. Спортсменке 26 лет, и главные победы у нее точно впереди, так же как и у чемпионки страны на дистанции 500 м Кристины Силаевой, которой вообще всего 23 года.

Не исключено, что атлетов, которые решатся перейти в другую сборную, станет больше. Дело в том, что посыл от руководителей спорта — да и вообще страны — понятен. Наказывать за это точно никого не будут. Это дал понять президент Владимир Путин и, конечно, подтвердил министр спорта Олег Матыцин:

«Мы болезненно реагируем на смену спортивного, повторяю, спортивного гражданства. Но мы понимаем, что это выбор каждого человека. За плечами этих людей стоит тяжелый труд, и они хотят реализовать себя, получив другое спортивное гражданство. Но это никоим образом не создает никаких негативных рисков для существования системы российского спорта».

В обществе тех, кто меняет гражданство, также критиковать перестали. Не так давно высказывание российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призвала к этому молодежь, вызвало настоящую истерику, а сейчас подобные истории резонанса не имеют.

Например, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сначала заявил, что не видит ничего страшного, если футболисты из России будут представлять другие страны, а после ничейного матча с Катаром фактически призвал наших игроков уезжать из РФ: «Кто может уехать, уезжайте. Еще раз сказать? Еще раз говорю».

Но если у футболистов или хоккеистов есть возможность заработать на жизнь, не меняя гражданства, а просто выступая за иностранные клубы, то в других видах спорта главный заработок — международные турниры, куда атлетов с российскими паспортами просто не зовут. Правда, стоит сказать, что новые соревнования, которые собираются проводить в нашей стране, обещают атлетам неплохие доходы.

Призовые на Играх дружбы в сентябре будущего года будут такими же, как на Олимпиаде. Но, обсуждая спортивные гонорары, мы часто забываем о рекламных контрактах, которые тоже приносят немалый доход. Так что терять атлетов наша страна, скорее всего, продолжит. Об этом говорит чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен:

«Ко мне обратился представитель IMG, спортивной организации, которая рекламирует атлетов. И он меня предупредил о том, что, если так долго будет продолжаться, вы начнете терять своих спортсменов. Потому что и IMG, и другие организации мира даже на это рассчитывают. Им это выгодно, поскольку хорошие спортсмены, с хорошей репутацией поедут, конечно же, на Запад, если вы ничего не сделаете для того, чтобы они выступали».

Стоит сказать, что в некоторых видах спорта, несмотря на политическую ситуацию, россиян до международных турниров все же допускают. Сейчас такую возможность получили наши борцы. Они поедут на чемпионат мира, который стартует 16 сентября в Сербии.

Так что, скорее всего, принимать решение по поводу смены спортивного гражданства будут только те атлеты, карьера которых действительно может оказаться под угрозой.

Впрочем, спортивный министр утверждал, что для его ведомства отъезд из России каждого спортсмена — боль. Вот и посмотрим, сколько человек уедет после того, как стало понятно, что ни наказания, ни осуждения общества за этим не последует.

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