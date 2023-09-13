В Качканаре идет расследование гибели подростка от бытового газа из баллончика

В Качканаре погиб 16-летний подросток. Предполагается, что причиной смерти стало отравление после вдыхания бытового газа из баллончика, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В момент происшествия подросток гулял со своими сверстниками. Случайные очевидцы увидели, что ему стало плохо и сообщили об этом в правоохранительные органы. Мальчика отвезли в больницу, где провели реанимационные мероприятия. В больнице подросток скончался. Для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают тех подростков, которые были с несовершеннолетним в момент случившегося. Обстоятельства, при которых газ, возможно, ставший причиной смерти, оказался в руках ребёнка, также тщательно выясняются полицией»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ева Коршунова

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