В заказнике «Сестрорецкое болото» нарушитель опрокинул в воду инспектора из Смольного

Инцидент с участием инспектора комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга произошел в ходе выездного обследования в заказнике «Сестрорецкое болото» в Курортном районе города. Один из сотрудников оказался с головой в воде при попытке пресечь нарушение в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили в комитете 13 сентября, в ходе обследования был выявлен нарушитель, который передвигался по акватории в границах заказника на моторной лодке, что запрещено природоохранным законодательством. Штраф за подобное нарушение составляет от 3 до 4 тыс. рублей (статья 8.39 КоАП РФ).

Когда инспекторы потребовали объяснений, нарушитель и его спутница начали им угрожать и намеревались скрыться, а сотрудника, который попытался остановить лодку и отсоединить клеммы аккумулятора гражданин скинул с головой в воду.

На место вызвали полиция. В отношении нарушителя подано заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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