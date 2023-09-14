Из «Черновика» выписали срок

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева к 17 годам заключения. По версии следствия, он вместе с предпринимателем из Москвы Кемалем Тамбиевым и бывшим учредителем фонда «Ансар» из Дагестана Абубакаром Ризвановым организовал сбор средств для террористических организаций. При этом Абдулмумин Гаджиев публиковал в «Черновике» статьи, мотивирующие читателей делать пожертвования, которые, как говорится в деле, направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований. Подсудимые не признали вину. Коллеги журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, предпринимателя Кемаля Тамбиева и бывшего учредителя фонда «Ансар» Абубакара Ризванова. Они признаны виновными в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и организации деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Суд назначил Абдулмумину Гаджиеву 17 лет заключения, Кемалю Тамбиеву — 17 лет и 6 месяцев, Абубакару Ризванову — 18 лет. При этом первые 7 лет осужденные должны провести в тюрьме (тюремный режим считается более жестким, чем в колонии).

По данным обвинения, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев (известный как проповедник Абу Умар Саситлинский) объединился с Абдулмумином Гаджиевым, Абубакаром Ризвановым, Кемалом Тамбиевым и другими неустановленными лицами для экстремистской и террористической деятельности.

Фигуранты, по данным правоохранителей, организовали в России, Турции и Швеции работу благотворительных фондов, которые направляли часть полученных пожертвований на поддержку незаконных вооруженных формирований.

Согласно версии следствия, Гаджиев, будучи редактором отдела религии газеты «Черновик», освещал деятельность фондов и привлекал этим жертвователей, Ризванов распределял поступающие деньги и контролировал финансовые потоки, а Тамбиев администрировал группы фондов в интернете.

Всего на счета фондов с 2009 по 2013 год поступило почти 67,9 млн руб., из которых не менее $204,8 тыс. и 48,4 тыс. турецких лир было отправлено террористам, считают следователи.

Осужденные Гаджиев, Ризванов и Тамбиев находятся под стражей с 2019 года. Они настаивают, что не были знакомы до задержания, и не признают вину.

Защита журналиста подчеркивает, что три лингвистические экспертизы не выявили «ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом» в его публикациях. После выступления гособвинителя в прениях, в ходе которого он запросил для каждого фигуранта 19 лет колонии, журналист написал в соцсетях: «Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего, кроме "пропаганды хороших взглядов", в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моем переводе (денег.— “Ъ”) в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), не явился в суд, и ни одного доказательства этого перевода в суде так и не прозвучало».

Редакция «Черновика» выступила в защиту своего сотрудника, коллеги Гаджиева уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. На сайте издания продолжают появляться статьи журналиста.

Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев заявляли, что занимались исключительно благотворительной деятельностью и не имеют отношения к террористическим организациям.

По словам Абдулмумина Гаджиева, учредители фонда «Амана» настаивали, что Кемал Тамбиев не имеет отношения к их деятельности. Фонд «Ансар», учредителем которого был Абубакар Ризванов, был закрыт до того, как в УК РФ появилась статья об организации финансирования терроризма, его деятельность проверяли правоохранительные органы, но ничего противозаконного не обнаружили. Журналист также обращал внимание на то обстоятельство, что в период, о котором говорится в уголовном деле, двух из трех упоминаемых в уголовном деле террористических организаций уже не существовало, а третья еще не была создана.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Мария Иванова