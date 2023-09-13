ООО «Зарядные станции» инвестировало 50 млн рублей в разработку электрозаправок

Нижегородское ООО «Зарядные станции» инвестировало более 50 млн руб. в разработку серии стационарных (напольных и настенных) и домашних зарядных станций для электротранспорта. По данным пресс-службы областного правительства, новые станции могут распознать подключаемый электромобиль и дать необходимую мощность для зарядки. Базовая домашняя станция способна зарядить автомобиль в среднем за 5-8 часов.

В производстве компания используется контроллер управления собственной разработки, который способен обеспечить корректную работу зарядных станций с большинством старых и новых моделей электромобилей. Разработанные станции способны работать при температуре от -40°C до +50°C и оснащены автономной системой пожаротушения.

«Спрос на домашние зарядные станции уже превышает наши возможности по выпуску. По стационарным городским станциям завершаем необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и настраиваем серийный выпуск»,— рассказал гендиректор ООО «Зарядные станции» Михаил Пахомов.

ООО «Зарядные станции» является резидентом инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина».

Андрей Репин