В Севастополе поврежден корпус филиала МГУ после украинской атаки ракетами

В результате ракетного удара ВСУ по Крымскому полуострову пострадал один из корпусов филиала МГУ в Севастополе, сообщили «Ъ» представители вуза.

По данным сотрудников филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Севастополе, в учебном корпусе, расположенном в Южной бухте, выбило стекла из окон и посекло осколками фасад. Администрация вуза приняла решение перенести занятия в другой корпус. В течения дня, отмечают специалисты, все основные повреждения были устранены.

В случае тревоги, добавили они, студентов эвакуируют в бомбоубежище.

В ночь на 13 сентября вооруженные силы Украины, по данным Минобороны РФ, атаковали десятью крылатыми ракетами Судоремонтный завод имени Орджоникидзе, повредив два судна, находившихся там на ремонте. Помимо этого, тремя безэкипажными катерами была совершена атака на отряд кораблей Черноморского флота. Средствами ПВО семь ракет удалось сбить, патрульным кораблем «Василий Быков» были уничтожены все безэкипажные катера.

Согласно информации губернатора города Михаила Развожаева, в районе завода, по предварительным данным, пострадали 24 человека, 4 из них находятся в состоянии средней тяжести. По сведениям источников «Ъ» в правоохранительных органах, два человека погибли.

Егор Александров, Симферополь