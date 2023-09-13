Т Плюс завершила программу модернизации котельных Кстовского муниципального округа

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» 13 сентября ввел в эксплуатацию после техперевооружения котельную поселка Волжский. Проект стал последним в программе модернизации котельных Кстовского муниципального округа, находящихся под управлением «Т Плюс» по концессии.

В церемонии пуска котельной поселка Волжский приняли участие директор филиала Александр Фролов и глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Финансирование «Т Плюс» в техническое перевооружение котельных муниципального округа в 2017–2023 годах составило 563,6 млн рублей. За это время компания реконструировала и автоматизировала 28 котельных суммарной установленной мощностью 106,5 Гкал/час. В них смонтировано современное высокоэффективное оборудование с КПД выше 90%. Все объекты управляются из диспетчерской дистанционно.

«Фактически Волжский и другие сельские поселения округа отапливают новые генерирующие объекты. Семнадцать котельных прошли полную реконструкцию, в остальных мы поменяли все морально устаревшее, недостаточно эффективное по современным меркам оборудование. Применение передовых технологий повышает надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения, качество предоставляемых жителям услуг теплоснабжения. Важен и экологический эффект программы: использование передового оборудования с высоким КПД снижает объемы сжигаемого топлива для выработки тепловой энергии и соответственно сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу», — отметил Александр Фролов.

«Компания «Т Плюс» успешно выполняет обязательства по модернизации теплосетевого комплекса, взятые в рамках концессионного соглашения. Проведенная большая и целенаправленная работа по техническому перевооружению котельных поможет обеспечить стабильное теплоснабжение и повысить уровень комфорта в домах жителей округа», — подчеркнул Иван Уланов.

Концессионное соглашение по управлению «Т Плюс» объектами теплоснабжения Кстовского муниципального округа заключено на срок с 2017 по 2046 годы для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. Объем инвестиций компании в теплосетевые активы в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рублей.

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, — около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, — около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность — 51,4 тыс. Гкал/ч. В составе Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети. Кстовские тепловые сети (КТС) — производственная площадка в составе Нижегородского филиала «Т Плюс». Образована в 2017 году. КТС обслуживают 127 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, 29 км трубопроводов сетей горячего водоснабжения, 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» — принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты). В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG. Вся деятельность компании строится в соответствии с принципами устойчивого развития.

ПАО «Т Плюс»