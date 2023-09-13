Где в Курске отключат воду 14 сентября

В связи с проведением «неотложных ремонтно-профилактических работ» с 9:00: до 17:00 14 сентября в трех районах Курска будет ограничена подача воды:

на всех улицах Железнодорожного района;

В Сеймском районе: в микрорайоне КЗТЗ, на Песковских улицах и переулках, на улицах Прогонные и Энгельса и прилегающих к ним, на улице Литовской с переулками, в Даньшинских переулках, на улице Малиновой с переулками, в Шоссейных переулках;

В Центральном районе: на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновской, Халтурина, Коммунистической, Кузнечной, Сторожевой, Горького, Ватутина, Мирной, Кати Зеленко, Уфимцева, Можаевской, Серафима Саровского, Тускарной, Челюскинцев, Гоголя, Павлова, Садовой, Золотой, Кирова и на площади Перекальского.

Снижение напора воды ожидается в Северо-Западном жилом районе Энтузиастов (четные номера домов), на улицах Хрущева (нечетные номера домов), Воробъева, Косухина, Мыльникова, Майском бульваре (четные номера домов), в микрорайонах СХА, на проспекте Победы, улицах Кирпичной, Александра Невского, Верхней Луговой, Верхней Казацкой, Нижней Казацкой, Скорятина, Гайдара, Софьи Перовской, Советской, Карла Либкнехта и на площади Добролюбова.