«Росводоканал Краснодар» завершает строительство сетей в районе Западного обхода

2,5 км новых сетей водоотведения проложит «Росводоканал Краснодар» для жилого района и многоэтажной жилой застройки в районе Западного обхода. Строительство планируется завершить до конца сентября. Работы идут в рамках реализации инвестиционной программы.



«На сегодняшний день уже проложено 2 260 метров сетей диаметром 315 мм,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— В целях повышения качества и надежности предоставления услуг нашим потребителям в условиях высоких темпов жилищного строительства столицы края выполняется прокладка пластиковых сетей с высокими технологическими характеристиками и сроком эксплуатации не менее 50 лет».

Следующим этапом работ станет строительство канализационно-насосной станции мощностью свыше 5000 кубометров в сутки. На станции будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, предусматривающих максимальную энергоэффективность, а также будут применены передовые методы управления и автоматизации.

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