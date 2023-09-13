В Сочи открыли новую площадку для военной подготовки

В Сочи на базе центра «Доброволец Сочи» в Хостинском районе открыли новую площадку для военной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Подготовку перед службой в армии будут проходить добровольцы с 14 лет без ограничений по здоровью. Кроме того, площадку используют для подготовки мобилизованных и добровольцев перед отправкой в зону спецоперации.

«Базовые навыки, которые дает подготовка, позволяют легче адаптироваться там и получить специальные знания у инструкторов, которые имеют боевой опыт»,— говорится в сообщении.

Начальник управления по делам казачества и военным вопросам администрации Сочи Руслан Ващенко отметил, что на территории курорта действуют четыре казачьих общества, обеспечивающих охрану общественного порядка. Многие из них приняли участие в СВО. Семьям добровольцев оказывают поддержку. Кроме того, сочинские казаки разработали метод сбора боеприпасов в полевых условиях. Еще два новых вида снарядов находятся на стадии разработки.

Анастасия Донскова

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