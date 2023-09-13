На обвиняемого во взятках экс-главу Целинного округа завели дело о мошенничестве

Против бывшего главы Целинного округа Александра Сытова, арестованного по обвинению во взятках, возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщают в управлении МВД по Курганской области.

Установлено, что бывший глава администрации Целинного округа вместе со своей родственницей в сентябре-октябре 2022 года получили субсидию на содействие самозанятости безработных граждан на сумму 250 тыс. руб. Для этого сообщники предоставили заведомо ложные финансовые документы, изготовленные по просьбе чиновника сотрудниками коммерческой организации другого региона. Полученными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Факт хищения выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона совместно с коллегами из правоохранительных органов.

«Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных фактов преступной деятельности»,— отмечают в УМВД по Курганской области.

Сейчас Александр Сытов находится под стражей по обвинению в получении взяток от представителей коммерческих компаний за заключение договоров на проведение различных работ на территории Целинного округа.

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