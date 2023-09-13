Программа гастролей по «Пушкинской карте» вновь запущена в Нижегородской области

В Нижегородской области возобновилась программа гастролей по «Пушкинской карте». По данным областного министерства культуры, в сентябре прошли выезды театров в 12 муниципальных округов региона. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гастрольную программу к новому сезону разработали 29 учреждений культуры. Они представили около 40 программ по произведениям школьной литературы и внеклассного чтения. К программе гастролям впервые присоединятся Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, учебный театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, Нижегородский областной колледж культуры.

Также по программе «Пушкинская карта» возобновит Нижегородский музей-заповедник со своей коллекцией велосипедов и граммофонов в Шарангском и Тоншаевском районах.

Как писал «Ъ-Приволжье», гастроли учреждений культуры по программе «Пушкинская карта» стартовали в регионе осенью 2022 года. На реализацию программы в 2022 и 2023 годах выделено 30 млн рублей из областного бюджета.

Весной 2023 года представители театров пожаловались, что муниципалитеты отказываются принимать по «Пушкинской карте». Руководители МСУ заявляли, что им не нужно высокое искусство, и просили привезти «что-нибудь попроще». В правительстве нижегородской области заявили, что будут насаждать высокую культуру в муниципалитетах насильно.

Андрей Репин