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Коммерсантъ FM
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Сеть No One представила осенне-зимнюю кампанию

Мультибрендовый магазин одежды, обуви и аксессуаров No One представил кампанию сезона осень-зима 2023/2024. Для презентации коллекции команда магазина сняла лукбук некоторых моделей. В женскую коллекцию вошли туфли Principe di Bologna и Casadei, а также кеды Barracuda, хайкеры Premiata и другие модели. Мужская линейка в кампании представлена лоферами Fabi, кроссовками Baldinini и более формальной обувью. Также в осенне-зимнюю коллекцию No One вошли вещи Diesel, Iceberg и других марок. Обувь и одежда из новой кампании уже доступны на сайте и в бутиках No One.

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Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

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Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

Фото: NO ONE

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