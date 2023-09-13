В Удмуртии пострадавший от нападения быка потребовал с односельчанина миллион

В суде Удмуртии встретились двое жителей Якшур-Бодьинского района, один из которых пострадал от нападения быка. Животное принадлежало другому участнику процесса, который «ненадлежащим образом» контролировал рогатый скот. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В результате такого нападения мужчине потребовалось лечение, а также он не мог работать и получать заработную плату. Свой моральный вред пострадавший оценил в 1 млн руб. Ответчик в свою очередь признал вину лишь косвенно, поскольку бык принадлежал ему. Однако с размером компенсации не согласился, заявив, что «готов отдать только 5 тыс. руб.».

Суд в ходе исследования материалов дела пришел к выводу, что вред пострадавшему был причинен из-за непринятия ответчиком мер безопасности, исключающих нападение животного на окружающих. Причинно-следственная связь между нападением быка и травмами подтвердили исследования, медицинские документы и материалы проверки.

Суд частично удовлетворил требования и взыскал 300 тыс. руб. моральной компенсации.