В Крыму задержали участника продовольственной блокады полуострова

В Крыму задержали члена национального батальона Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, запрещен в РФ), участвовавшего в продовольственной блокаде полуострова. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина добровольно вступил в батальон в 2017 году и был одним из вооруженных охранников места расположения незаконной организации. Кроме того, мужчина совместно с украинскими пограничниками досматривал транспорт людей, пересекавших госграницу.

Несмотря на то, что у подозреваемого была возможность выйти из состава незаконной организации, он продолжил участие в деятельности батальона. В случае доказательства его вины злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Анастасия Донскова

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