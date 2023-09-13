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Коммерсантъ FM
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Льготная ипотека прибавила в процентах

Как повышение первоначального взноса повлияет на потребительское поведение

Правительство ужесточило условия по льготной ипотеке. Первоначальный взнос на программы с государственной поддержкой повышен с 15% до 20%. Соответствующее постановление подписано 9 сентября. Новые условия распространяются на кредиты, выданные начиная с этой даты. Кроме того, на 0,5 процентного пункта снижена предельная величина субсидий, которые получают банки, кредитующие клиентов в рамках этих госпрограмм. Как пояснили в Минфине, это сделано для коррекции рынка. Иначе получается, что при росте ключевой ставки увеличиваются и выплаты из бюджета, при этом в плюсе — с дополнительной маржой — остаются банки.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые условия вряд ли существенно изменят потребительский интерес к льготной ипотеке. При этом программа стала популярным инструментом у инвесторов, отметила основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник Центробанка Татьяна Бунегина: «Не настолько это грандиозное изменение условий по приобретению недвижимости, чтобы говорить, мол, все, мы больше ничего не покупаем, будем смотреть на другие инструменты, другие способы заработать.

Как изменились ставки по ипотеке

Рост первоначального взноса — это в первую очередь защита банковского сектора, чтобы снизить риски дефолтов по кредитам. Это происходит, когда у нас какая-то нестабильная экономическая ситуация в стране. Когда повышается ключевая ставка, недвижимость показывает максимальный рост.

Если перенести в цифры, средняя ставка по обычной ипотеке составляет 14-16%, по льготной — 5-7%. Но платеж-то будет в два раза меньше. Стоимость квартиры такая же, размер первоначального взноса у нас одинаковый практически везде. Принципиальным тут является вопрос ставки. У нас есть интересная ставка по семейной ипотеке: акции с 3,5%, господдержка с 5,5%, поэтому инвесторы активно пользуются этими условиями. "Семейку" можно брать бесконечное число раз — ограничений нет».

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По данным Центробанка, в июле темпы роста ипотеки по-прежнему были высокими. Они составили 2,5% по сравнению с июнем. При этом объем выдачи ипотеки с господдержкой за месяц вырос на 12%. Всего в середине лета на покупку жилья выдано 360 млрд руб. 20-процентный порог первоначального взноса должен охладить рынок и выправить перекос в сторону новостроек, полагает гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Для заемщиков первоначальный взнос — серьезный барьер, поскольку не все люди, которые хотят взять ипотеку и готовы платить по ней каждый месяц, имеют накопления. Многие на этот взнос берут кредит наличными и, таким образом, тащат на себе два. Поэтому к охлаждению это, безусловно, приведет. Сейчас рынок ипотеки склонился в сторону льготных программ.

Каковы условия получения льготной ипотеки в России в 2023 году

И цена растет из-за дешевой ипотеки, и ставки на вторичную недвижимость увеличиваются, поскольку на нее не распространяются льготные программы. Все это делает рынок немножко странным, и этот узел, этот дисбаланс нужно будет как-то развязать, поскольку одной "первичкой" рынок недвижимости насытиться не может. Кроме того, рынок ипотеки тоже должен работать так, чтобы финансировать покупку как новых квартир, так и старых».

Программу льготной ипотеки запустили в 2020 году как антикризисную меру в период пандемии. Изначально предполагалось, что она будет действовать один квартал, но впоследствии ее неоднократно продлевали. Действующий сейчас пакет истекает 1 июля следующего года. Регулятор выступает за постепенное сворачивание льготных ипотечных программ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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