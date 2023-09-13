Льготная ипотека прибавила в процентах

Правительство ужесточило условия по льготной ипотеке. Первоначальный взнос на программы с государственной поддержкой повышен с 15% до 20%. Соответствующее постановление подписано 9 сентября. Новые условия распространяются на кредиты, выданные начиная с этой даты. Кроме того, на 0,5 процентного пункта снижена предельная величина субсидий, которые получают банки, кредитующие клиентов в рамках этих госпрограмм. Как пояснили в Минфине, это сделано для коррекции рынка. Иначе получается, что при росте ключевой ставки увеличиваются и выплаты из бюджета, при этом в плюсе — с дополнительной маржой — остаются банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые условия вряд ли существенно изменят потребительский интерес к льготной ипотеке. При этом программа стала популярным инструментом у инвесторов, отметила основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник Центробанка Татьяна Бунегина: «Не настолько это грандиозное изменение условий по приобретению недвижимости, чтобы говорить, мол, все, мы больше ничего не покупаем, будем смотреть на другие инструменты, другие способы заработать.

Рост первоначального взноса — это в первую очередь защита банковского сектора, чтобы снизить риски дефолтов по кредитам. Это происходит, когда у нас какая-то нестабильная экономическая ситуация в стране. Когда повышается ключевая ставка, недвижимость показывает максимальный рост.

Если перенести в цифры, средняя ставка по обычной ипотеке составляет 14-16%, по льготной — 5-7%. Но платеж-то будет в два раза меньше. Стоимость квартиры такая же, размер первоначального взноса у нас одинаковый практически везде. Принципиальным тут является вопрос ставки. У нас есть интересная ставка по семейной ипотеке: акции с 3,5%, господдержка с 5,5%, поэтому инвесторы активно пользуются этими условиями. "Семейку" можно брать бесконечное число раз — ограничений нет».

По данным Центробанка, в июле темпы роста ипотеки по-прежнему были высокими. Они составили 2,5% по сравнению с июнем. При этом объем выдачи ипотеки с господдержкой за месяц вырос на 12%. Всего в середине лета на покупку жилья выдано 360 млрд руб. 20-процентный порог первоначального взноса должен охладить рынок и выправить перекос в сторону новостроек, полагает гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Для заемщиков первоначальный взнос — серьезный барьер, поскольку не все люди, которые хотят взять ипотеку и готовы платить по ней каждый месяц, имеют накопления. Многие на этот взнос берут кредит наличными и, таким образом, тащат на себе два. Поэтому к охлаждению это, безусловно, приведет. Сейчас рынок ипотеки склонился в сторону льготных программ.

И цена растет из-за дешевой ипотеки, и ставки на вторичную недвижимость увеличиваются, поскольку на нее не распространяются льготные программы. Все это делает рынок немножко странным, и этот узел, этот дисбаланс нужно будет как-то развязать, поскольку одной "первичкой" рынок недвижимости насытиться не может. Кроме того, рынок ипотеки тоже должен работать так, чтобы финансировать покупку как новых квартир, так и старых».

Программу льготной ипотеки запустили в 2020 году как антикризисную меру в период пандемии. Изначально предполагалось, что она будет действовать один квартал, но впоследствии ее неоднократно продлевали. Действующий сейчас пакет истекает 1 июля следующего года. Регулятор выступает за постепенное сворачивание льготных ипотечных программ.

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Светлана Белова