Виновному в смерти трех человек от поддельного алкоголя жителю Тюмени увеличили срок

Калининский районный суд Тюмени приговорил Махяддина Гусейнова к шести годам колонии общего режима из-за сбыта контрафактного алкоголя, от которого в январе 2022 года скончались три человека. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, в 2022 году Ленинский райсуд установил, что Гусейнов в декабре 2021 года приобрел у знакомого не менее 80 бутылок жидкости, содержащей метиловый спирт. С декабря 2021-го по январь 2022 года осужденный продал их в магазине-складе в Тюмени. После употребления «Царской охоты» от отравления метиловым спиртом скончались три человека.

Тогда суд признал его виновным в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ленинского райсуда, общий срок отбывания наказания Махяддина Гусейнова составит шесть лет. В колонии он находится с конца июня 2022 года.

На судебном заседании 13 сентября 2023 года суд также взыскал с Гусейнова в пользу потерпевшей 70 тыс. руб. Вину он признал, приговор в законную силу не вступил.

Полина Хабарова

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