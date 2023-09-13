В День оружейника в Удмуртии проведут тематический диктант

19 сентября в Удмуртии состоится «Оружейный диктант» (12+), где жители смогут проверить свои знания в области истории. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, участников ждет 47 вопросов, которые охватят отрасль создания отечественного оружия. Число обусловлено самой известной моделью автомата АК-47.

Как отметила заместитель председателя совета отделения «Движение Первых» в Удмуртии Ольга Лихачева, списать ответы в интернете не получится из-за формулировок. «По итогу участникам будет доступна самопроверка, как раньше у нас у всех было в школе. На центральных площадках каждый ответ подробно пояснит профессиональный диктор — расскажет любопытные истории, покажет материалы»,— отметила госпожа Лихачева.

Диктант также напишут в регионах Приволжского федерального округа, Севастополе, Алтае, и Белоруссии. В муниципальных образованиях Удмуртии площадки появятся на базах школ, библиотек и культурных комплексов.