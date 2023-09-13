В Челябинске отменили концерт Ольги Бузовой

Запланированный на 16 сентября концерт певицы Ольги Бузовой в Челябинске отменен по техническим причинам. Об этом сообщается на портале городских зрелищных касс.

Мероприятия должно было состояться в конгресс-холле Центра международной торговли. По купленным на него билетам можно будет посетить концерт певицы в Екатеринбурге, который пройдет 15 сентября в 19:30.

«Для желающих посетить концерт в Екатеринбурге будет организован трансфер 15 сентября 2023 года: Челябинск — Екатеринбург — Челябинск. 15 сентября в 17:00 сбор на автовокзале “Северные ворота”»,— уточняется на сайте зрелищных касс.

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