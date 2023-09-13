Суд начал рассматривать дело экс-ректора педуниверситета во второй раз

Свердловский райсуд Перми снова начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического института Андрея Колесникова, завкафедрой этого вуза Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Напомним, все трое обвиняются в хищении денежных средств, выделенных вузу на оказание образовательных услуг, связанных с обучением по международным образовательным программам. Господину Колесникову инкриминируется еще и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, сотрудники университета похитили около 25 млн руб., а госпожа Отраднова пособничала этому. В апреле этого года суд вернул прокурору уголовное дело из-за нарушения права на защиту господина Колесникова. Как установил председательствующий, постановление о привлечении экс-ректора в качестве обвиняемого не соответствует тексту обвинительного заключения. В итоге дело было возвращено на допрасследование в органы предварительного следствия. Вновь оно было направлено в суд в августе это года.