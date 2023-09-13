Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

13-ую зарплату получают только 3% ярославцев

В Ярославской области ежегодную премию в виде 13-ой зарплаты получают только 3% работников. Соответствующую информацию выяснили специалисты hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным платформы, премии в регионе получают почти 60% работников, у 38% ярославцев вообще их нет. Чаще премию выдают сотрудникам закупок и консалтинга, а реже всего поощрения получают работники ресторанов и медицинских учреждений.

При этом только 3% получают ежегодную премию в виде 13-ой зарплаты. 5% работников получают поощрения раз в полгода, 13% — разовые премии за определенный вид работы, 18% — раз в квартал или месяц.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...