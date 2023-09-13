Руководителей торговой компании в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Двух руководителей торговой компании «Дан» подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2018–2021 годах руководство компании вместе с неизвестными уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций за счет внесения в налоговые документы ложной информации о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами.

Их деятельность выявили сотрудники МВД вместе с представителями УФНС по Татарстану. Детали произошедшего устанавливает следствие.

"Ъ-Казань"