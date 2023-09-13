Объявлен повторный конкурс на проект капремонта Дома Ногарева в Уфе

Средний специальный музыкальный колледж на повторном конкурсе 4 октября выберет разработчика проекта капитального ремонта и приспособления к современному использованию объекта культурного наследия «Дом Ногарева» на улице Ленина, 10 в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 7 млн руб. Его оплатит бюджет республики.

Предыдущий конкурс был объявлен в июле, начальная цена контракта составляла около 5 млн руб. Желающих поучаствовать тогда не нашлось.

По условиям контракта, проект необходимо разработать до 15 декабря. Подрядчику необходимо предусмотреть демонтаж покрытий полов и стен, очистку перекрытий от старых отделочных слоев, замену деревянных стропильных ферм и элементов кровли и так далее. На первом этаже необходимо обустроить четыре учебные аудитории площадью по 60 кв. м., комнату приема пищи на 40 человек, два санузла. На втором этаже — четыре класса для индивидуальных занятий, гримерную, малый концертный зал со сценой и гардеробом.

Двухэтажный Дом Ногарева площадью 994,2 кв. м построен в 1899 году. Здание принадлежало купцу, владельцу чугунолитейных заводов на Южном Урале. Здание является выявленным объектом культурного наследия, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Метрополь»: в марте 1917 года в нем проводилось собрание социал-демократов и был создан Уфимский комитет РСДРП.

В настоящее время в здании располагаются специальный музыкальный колледж, министерство молодежной политики и спорта Башкирии, Республиканский молодежный информационный центр, Республиканский центр содействия трудовой занятости молодежи.

Майя Иванова

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