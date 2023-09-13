В Перми будут судить водителя, лишенного прав на 85 лет

В Перми будут судить жителя города, лишенного прав на общий срок 85 лет, сообщает сайт краевой прокуратуры. 35-летий пермяк 45 раз привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уточняет прокуратура. По данным следствия, указанный нарушитель в очередной раз был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов, при этом он имел визуальные признаки употребления алкоголя, что позже подтвердило медосвидетельствование.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, он был обвинен по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Уголовное заключение на днях было утверждено и направлено в Свердловский районный суд Перми.