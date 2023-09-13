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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 13 сентября

Запоминающиеся кадры среды

Выставка Караваджо в Лондоне, премия MTV Video Music Awards-2023 в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Лондон, Великобритания. Местная жительница проходит мимо плаката с картиной Караваджо «Ужин в Эммаусе» возле Национальной галереи

Лондон, Великобритания. Местная жительница проходит мимо плаката с картиной Караваджо «Ужин в Эммаусе» возле Национальной галереи

Фото: Kin Cheung / AP

Буэнос-Айрес, Аргентина. Бездомный спит на улице

Буэнос-Айрес, Аргентина. Бездомный спит на улице

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Остров Русский, Россия. Местные жительницы в национальных костюмах Якутии на Восточном экономическом форуме

Остров Русский, Россия. Местные жительницы в национальных костюмах Якутии на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ищущие в США убежище мигранты собрались возле проволочного забора на берегу реки Рио-Браво

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ищущие в США убежище мигранты собрались возле проволочного забора на берегу реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Ньюпорт-Бич, США. Чайки летают на фоне заката

Ньюпорт-Бич, США. Чайки летают на фоне заката

Фото: Ryan Sun / AP

Ньюарк, США. Певица Megan Thee Stallion выступает на MTV Video Music Awards-2023

Ньюарк, США. Певица Megan Thee Stallion выступает на MTV Video Music Awards-2023

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Оберстдорф, Германия. Баварские пастухи гонят своих животных по дороге с летних пастбищ

Оберстдорф, Германия. Баварские пастухи гонят своих животных по дороге с летних пастбищ

Фото: Matthias Schrader / AP

Космодром Восточный, Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой, садясь в поезд после встречи с президентом России Владимиром Путиным

Космодром Восточный, Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой, садясь в поезд после встречи с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

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Лондон, Великобритания. Местная жительница проходит мимо плаката с картиной Караваджо «Ужин в Эммаусе» возле Национальной галереи

Фото: Kin Cheung / AP

Буэнос-Айрес, Аргентина. Бездомный спит на улице

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Остров Русский, Россия. Местные жительницы в национальных костюмах Якутии на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ищущие в США убежище мигранты собрались возле проволочного забора на берегу реки Рио-Браво

Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez

Ньюпорт-Бич, США. Чайки летают на фоне заката

Фото: Ryan Sun / AP

Ньюарк, США. Певица Megan Thee Stallion выступает на MTV Video Music Awards-2023

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Оберстдорф, Германия. Баварские пастухи гонят своих животных по дороге с летних пастбищ

Фото: Matthias Schrader / AP

Космодром Восточный, Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой, садясь в поезд после встречи с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

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