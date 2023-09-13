Фото дня: 13 сентября

Выставка Караваджо в Лондоне, премия MTV Video Music Awards-2023 в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лондон, Великобритания. Местная жительница проходит мимо плаката с картиной Караваджо «Ужин в Эммаусе» возле Национальной галереи Фото: Kin Cheung / AP Буэнос-Айрес, Аргентина. Бездомный спит на улице Фото: Natacha Pisarenko / AP Остров Русский, Россия. Местные жительницы в национальных костюмах Якутии на Восточном экономическом форуме Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ищущие в США убежище мигранты собрались возле проволочного забора на берегу реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Ньюпорт-Бич, США. Чайки летают на фоне заката Фото: Ryan Sun / AP Ньюарк, США. Певица Megan Thee Stallion выступает на MTV Video Music Awards-2023 Фото: Reuters / Brendan Mcdermid Оберстдорф, Германия. Баварские пастухи гонят своих животных по дороге с летних пастбищ Фото: Matthias Schrader / AP Космодром Восточный, Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой, садясь в поезд после встречи с президентом России Владимиром Путиным Фото: Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Следующая фотография 1 / 8 Лондон, Великобритания. Местная жительница проходит мимо плаката с картиной Караваджо «Ужин в Эммаусе» возле Национальной галереи Фото: Kin Cheung / AP Буэнос-Айрес, Аргентина. Бездомный спит на улице Фото: Natacha Pisarenko / AP Остров Русский, Россия. Местные жительницы в национальных костюмах Якутии на Восточном экономическом форуме Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сьюдад-Хуарес, Мексика. Ищущие в США убежище мигранты собрались возле проволочного забора на берегу реки Рио-Браво Фото: Reuters / Jose Luis Gonzalez Ньюпорт-Бич, США. Чайки летают на фоне заката Фото: Ryan Sun / AP Ньюарк, США. Певица Megan Thee Stallion выступает на MTV Video Music Awards-2023 Фото: Reuters / Brendan Mcdermid Оберстдорф, Германия. Баварские пастухи гонят своих животных по дороге с летних пастбищ Фото: Matthias Schrader / AP Космодром Восточный, Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын машет рукой, садясь в поезд после встречи с президентом России Владимиром Путиным Фото: Pavel Byrkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP