«Интеррос» построит современный деловой центр для резидентов САР на острове Русский. Общая площадь центра составит 15 тыс. кв. м. Инвестиции группы «Интеррос» в проект оцениваются в 2 млрд руб. Проектирование центра будет вестись с учетом самых современных архитектурно-планировочных решений, а также лучших мировых практик в области экологии, эргономики и энергосбережения. Как заявил гендиректор компании «Интеррос» Сергей Батехин, «мы хотим, чтобы созданный нами центр органично вписывался в архитектуру острова, был полезен как бизнесу, так и горожанам, стал визитной карточкой современного Дальнего Востока».

«МегаФон» открывает бизнес в Киргизии. Компания зарегистрировала представительство в республике. Офис начнет работу в Бишкеке уже в октябре. Основной фокус команда «МегаФона» направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G. В портфеле «МегаФона» целый ряд крупных проектов по цифровизации промышленности, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. Компания реализует проекты в сфере благоустройства городской среды, транспортной безопасности, в промышленном секторе, где использует решения, направленные на цифровизацию производственных процессов.

Компании Huawei и Xiaomi договорились о взаимном использовании патентов друг друга. Таким образом удалось преодолеть имевшие место разногласия по вопросам интеллектуальной собственности. Ранее Huawei подавала жалобу в регулирующие органы на Xiaomi, обвинив ее в нарушении четырех ее патентов в Китае. В ответ Xiaomi подала запрос на признание этих патентов недействительными.