Назначен и. о. декана геологического факультета ПГНИУ

Исполняющим обязанности декана геологического факультета ПГНИУ назначен Сергей Блинов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПГНИУ Фото: пресс-служба ПГНИУ

Заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета ПГНИУ, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Блинов уже руководил геологическим факультетом с 2006 по 2016 год.

Павел Красильников, возглавлявший факультет с 2021 по 2023 год, принял решение сосредоточиться на исследовательских проектах в университете, он является профессором кафедры инженерной геологии ПГНИУ.