Напавший на сотрудников школы в Ростовской области подросток отправлен под арест

Девятиклассник с хутора Красный Десант в Ростовской области отправился под арест после нападения на работников местной школы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Срок действия избранной меры пресечения неизвестен.

Управлением СКР по Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в ведомстве.

Утром 11 сентября он пришел в школу с кухонным ножом и в маске. Когда на входе его остановила вахтер, он напал на женщину с ножом. Помимо нее юноша успел ранить еще двух очевидцев, которые пытались его остановить. По информации следственных органов, подросток планировал нападение на одного из учителей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что юноша страдает психическим заболеванием.

Подробности — в материале «Ъ» «Школьник взялся за нож».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону