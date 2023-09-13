Бывшему главе муниципалитета Оренбуржья вменили новый эпизод растраты

Выявлен дополнительный эпизод преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы муниципального образования Ташлинского района Оренбургской области. Ему инкриминируется растрата в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку в администрацию сельсовета светильников и кронштейнов крепления. При этом чиновник обеспечил бизнесмену плату на сумму свыше 400 тыс. руб. После того, как деньги были перечислены на счет предпринимателя, фигурант потребовал вернуть 100 тыс. руб. Он объяснил это тем, что не требует от бизнесмена исполнения договора, выяснили следователи

Ани Айвазян