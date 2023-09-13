Уфимская управляющая компания задолжала главбуху более 130 тыс. рублей зарплаты

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам полной невыплаты зарплаты, более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии. По версии следствия, руководство ООО «ЖЭУ №59» в июне-июле текущего года не выплачивало зарплату главному бухгалтеру. Сумма задолженности составила около 130 тыс. руб. При этом у управляющей компании, отмечают в СКР, были средства, но руководство предприятия, в нарушение установленной законом очередности, направляло их на другие цели.

Следователи должны установить финансовое положение компании, допросить потерпевшую, руководство и других работников, провести исследования, проверить наличие фактов невыплаты зарплаты и выплат другим работниками, а также «принять исчерпывающие меры к скорейшему возмещению образовавшейся задолженности», указано в сообщении.

ООО ЖЭУ 59, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2022 года. Учредители — Григор Арутюнян и Юрий Рябов. Выручка ООО в 2022 году составила 20,96 млн руб., убыток — 5,19 млн руб.

Майя Иванова

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