Атырауский НПЗ частично остановил работу из-за отключения электроэнергии

В Казахстане Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ; расположен в городе Атырау) частично остановил работу из-за отключения электроэнергии. По данным пресс-службы предприятия, на несколько часов были остановлены «несколько технических установок».

«13 сентября в 06:45 в результате снижения напряжения в электрической сети АО "KEGOK" произошла остановка ряда технологических установок»,— говорится в сообщении на сайте АНПЗ.

В пресс-релизе уточняется, что «с целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему». Сейчас ведется перезапуск установок, чтобы как можно быстрее восстановить работу нефтеперерабатывающего завода в полном объеме. В пресс-службе АНПЗ заявляют, что произошедшее не окажет влияние на производственный процесс.

В начале июля на АНПЗ произошел подобный инцидент. Тогда работа завода полностью останавливалась почти на сутки из-за перебоев с подачей электроэнергии. Причиной тогда стала масштабная авария на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате, из-за чего без электроэнергии остался не только АНПЗ, но и несколько районов Атырау.

Атырауский НПЗ — один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, контролируется местной государственной компанией «КазМунайГаз». Другие два завода — Шымкентский (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

Ранее сегодня, 13 сентября, Минэнерго Казахстана сообщило, что из-за ограничения подачи электроэнергии в Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, прогноз добычи нефти в 2023 году был скорректирован в сторону снижения — до 89 млн тонн.

Александр Кислов