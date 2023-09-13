В районе парка «Краснодар» за лето оштрафовали 130 водителей

За минувшее лето штрафы за парковку на полосе автодороги у парка «Краснодар» получили 130 водителей. Об этом сообщают «Юга.Ру» со ссылкой на ГИБДД по Краснодарском краю.

В ведомстве отметили, что протоколы составлены по факту нарушений правил стоянки транспорта и несоблюдения требований дорожных знаков. При этом полосу не освобождали от транспорта с помощью эвакуаторов, поскольку город испытывает нехватку спецтехники.

«Из-за нехватки спецтехники ее используют только в экстренных случаях»,— сообщает издание.

О дорожной ситуации в районе парка «Краснодар» неоднократно сообщали жители города. По их словам, крайняя правая полоса зачастую бывает заставлена автомобилями на протяжении всего дня.

Анастасия Донскова

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